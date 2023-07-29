Разведка США категорически против запрета «лазейки» для слежки за телефонами граждан

Предлагаемая поправка направлена на то, чтобы запретить ведомствам, включая АНБ, приобретать у компаний данные о местоположении без получения соответствующего ордера в суде.

Поправка была одобрена Палатой представителей в ходе голосования при рассмотрении Закона об ассигнованиях на национальную оборону - важнейшего законопроекта, определяющего бюджет Пентагона. Однако в Сенате еще продолжаются переговоры о том, какие положения будут включены в их версию законопроекта.

В ближайшее время этот законопроект будет вновь внесен в Сенат.

Американцы все больше озабочены защитой своих конституционных прав в цифровую эпоху, и законодательное закрепление гарантий против захвата данных правительством находит широкую поддержку среди населения.