Разведка США категорически против запрета «лазейки» для слежки за телефонами граждан

Разведка США категорически против запрета «лазейки» для слежки за телефонами гражданПоэтому закон все еще не принят
Попытки американских законодателей запретить государственным органам следить за гражданами без ордера на обыск наталкиваются на внутреннее противодействие Агентства национальной безопасности США (АНБ), одной из крупнейших спецслужб страны.
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Предлагаемая поправка направлена на то, чтобы запретить ведомствам, включая АНБ, приобретать у компаний данные о местоположении без получения соответствующего ордера в суде.
Поправка была одобрена Палатой представителей в ходе голосования при рассмотрении Закона об ассигнованиях на национальную оборону - важнейшего законопроекта, определяющего бюджет Пентагона. Однако в Сенате еще продолжаются переговоры о том, какие положения будут включены в их версию законопроекта.
В ближайшее время этот законопроект будет вновь внесен в Сенат.
Американцы все больше озабочены защитой своих конституционных прав в цифровую эпоху, и законодательное закрепление гарантий против захвата данных правительством находит широкую поддержку среди населения.