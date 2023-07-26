Realme 11 Pro+ сравнили с iPhone 14 по качеству камер

Realme 11 Pro+ сравнили с iPhone 14 по качеству камерБудет ли камера на 200 Мп лучше?
В одном из выпусков на YouTube-канале TecworkZ эксперт сравнил по фото- и видеосъёмке смартфоны iPhone 14 и Realme 11 Pro+. Причём последний имеет основной объектив на 200 Мп, а iPhone - на 12 Мп.
Между iPhone 14 и Realme 11 Pro+ разница в цене огромная. Но какой из них стоит взять ради камер?
Интересно, что основная камера Realme 11 Pro+ имеет разрешение 200 Мп, тогда как камера iPhone 14 - 12 Мп. При этом в режиме по умолчанию Realme фотографирует в разрешении 12 Мп, как и его конкурент.
В дневное время iPhone делает чуть более чёткие и детализированные снимки по сравнению с Realme. Однако разница эта не так уж велика в целом. Кроме того, цвета на снимках с iPhone 14 получаются более яркими и насыщенными, чем в реальности.
Широкоугольный объектив на несколько миллиметров шире у iPhone, поэтому вы сможете захватить больше деталей.
При сравнении снимков, сделанных в режиме 200 Мп (Realme) и в авторежиме (iPhone), видно, что изображение чуть резче на Realme. Но какой-то значительной разницы между этими устройствами всё равно нет.
Портретные снимки, сделанные с обоих устройств, выглядят действительно хорошо. Однако если за человеком будет какой-то яркий объект, то с ним лучше справится iPhone.
Ночные фотографии и фото при искусственном освещении выходят несколько чётче вновь на iPhone 14. Всё потому, что его камера способна захватывать больше информации в более тёмных частях сцены.
В ночном режиме фотографии на iPhone получаются более чёткими по сравнению со снимками на Realme. А ещё на них меньше шума.
Наконец, фронтальная камера на Realme делает фото качества «ниже среднего». Она искажает цвет кожи и выдаёт меньше деталей по сравнению с камерой iPhone 14.
По части видеосъёмки на фронтальную камеру iPhone тоже выигрывает. Как минимум потому, что он способен записывать видео в 4К, а Realme - максимум в 1080p. Кроме того, iPhone 14 может записывать видео на все камеры в разрешении 4К 60 к/с, тогда как Realme 11 Pro+ - в 4К 30 к/с только на основную.
Вывод
iPhone 14 является победителем по части камер практически во всех сценариях по сравнению с Realme 11 Pro+. И особенно заметно это при слабом освещении и при видеосъёмке.