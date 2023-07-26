Realme 11 Pro+ сравнили с iPhone 14 по качеству камер

Между iPhone 14 и Realme 11 Pro+ разница в цене огромная. Но какой из них стоит взять ради камер?

Интересно, что основная камера Realme 11 Pro+ имеет разрешение 200 Мп, тогда как камера iPhone 14 - 12 Мп. При этом в режиме по умолчанию Realme фотографирует в разрешении 12 Мп, как и его конкурент.

В дневное время iPhone делает чуть более чёткие и детализированные снимки по сравнению с Realme. Однако разница эта не так уж велика в целом. Кроме того, цвета на снимках с iPhone 14 получаются более яркими и насыщенными, чем в реальности.

Широкоугольный объектив на несколько миллиметров шире у iPhone, поэтому вы сможете захватить больше деталей.

При сравнении снимков, сделанных в режиме 200 Мп (Realme) и в авторежиме (iPhone), видно, что изображение чуть резче на Realme. Но какой-то значительной разницы между этими устройствами всё равно нет.