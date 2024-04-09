Realme 12 Pro оказался удачным смартфоном за 35 тысяч со всего одним недостатком

Основная камера у смартфона имеет разрешение 50 МП с оптической стабилизацией. Также есть ширик. В целом снимки получаются нормальными и днём, и ночью.

Ёмкость аккумулятора у Realme 12 Pro — 5000 мА*ч. Хватает смартфона на полный день.

Вывод

Realme 12 Pro обладает хорошим экраном, процессором, прекрасной производительностью, автономностью. Сами по себе камеры у него тоже неплохие, если не считать ужасных по качеству видео.