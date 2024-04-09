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Телефоны
Опубликовано 09 апреля 2024, 18:00
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Realme 12 Pro оказался удачным смартфоном за 35 тысяч со всего одним недостатком

Вот в чём особенности этой модели
На YouTube-канале Arstayl рассказали о характеристиках нового Realme 12 Pro и проверили его в работе.
Realme 12 Pro оказался удачным смартфоном за 35 тысяч со всего одним недостатком
© ·Arstayl·

Realme 12 Pro 5G отличается привлекательным дизайном, хорошей комплектацией (чехол, зарядка на 67 Вт). Диагональ экрана у смартфона составляет 6,7 дюйма, матрица Super AMOLED. Однако сам дисплей — со скошенными гранями. Частота обновления экрана — 120 Гц.

Работает новинка на процессоре Snapdragon 6 Gen 1. Смартфон в целом довольно быстрый. PUBG на нём запускается с максимальными настройками графики.

При этом очень сильно разочаровывает у Realme 12 Pro качество видео. В 4К 30 к/с можно записывать видео только на основную камеру, а широкоугольная снимает его лишь в Full HD. Также плохо работает стабилизация в 4К.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© ·Arstayl·

Основная камера у смартфона имеет разрешение 50 МП с оптической стабилизацией. Также есть ширик. В целом снимки получаются нормальными и днём, и ночью.

Ёмкость аккумулятора у Realme 12 Pro — 5000 мА*ч. Хватает смартфона на полный день.

Вывод

Realme 12 Pro обладает хорошим экраном, процессором, прекрасной производительностью, автономностью. Сами по себе камеры у него тоже неплохие, если не считать ужасных по качеству видео.

Источник: ·Arstayl·
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#телефон
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#обзор
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#Realme