Realme 12 Pro оказался удачным смартфоном за 35 тысяч со всего одним недостатком

Realme 12 Pro оказался удачным смартфоном за 35 тысяч со всего одним недостаткомВот в чём особенности этой модели
Realme 12 Pro 5G отличается привлекательным дизайном, хорошей комплектацией (чехол, зарядка на 67 Вт). Диагональ экрана у смартфона составляет 6,7 дюйма, матрица Super AMOLED. Однако сам дисплей — со скошенными гранями. Частота обновления экрана — 120 Гц.
Работает новинка на процессоре Snapdragon 6 Gen 1. Смартфон в целом довольно быстрый. PUBG на нём запускается с максимальными настройками графики.
При этом очень сильно разочаровывает у Realme 12 Pro качество видео. В 4К 30 к/с можно записывать видео только на основную камеру, а широкоугольная снимает его лишь в Full HD. Также плохо работает стабилизация в 4К.
Основная камера у смартфона имеет разрешение 50 МП с оптической стабилизацией. Также есть ширик. В целом снимки получаются нормальными и днём, и ночью.
Ёмкость аккумулятора у Realme 12 Pro — 5000 мА*ч. Хватает смартфона на полный день.
Вывод
Realme 12 Pro обладает хорошим экраном, процессором, прекрасной производительностью, автономностью. Сами по себе камеры у него тоже неплохие, если не считать ужасных по качеству видео.