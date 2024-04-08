Realme 12 Pro+ превзошёл Samsung A55 и Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ по качеству камеры

Хуже всего оптимизирована оболочка у Samsung: периодически у него встречаются лаги. При этом смартфон набирает баллов в AnTuTu больше, чем остальные модели. В играх себя показывают лучше Redmi и Realme, а немного хуже — Samsung.

Медленнее всего (за 1−2 часа) заряжается Samsung. При этом в комплекте зарядки у него нет по сравнению с китайскими смартфонами. Realme заряжается до 100% за примерно 40−50 минут, Redmi — за примерно 30 минут.

Основная камера у Realme имеет 50 МП с 3-кратным оптическим увеличением, у Samsung — 50 МП, у Redmi — 200 МП. Ультраширик во всех случаях имеет разрешение 8 МП. Фронтальная камера у Realme — с разрешением 32 МП, у Samsung и Redmi — 16 МП. При этом Galaxy A55 умеет на фронтальный объектив записывать видео в 4К 30 к/с, тогда как Realme и Redmi — только в Full HD 30 к/с. На основной объектив умеют снимать в 4К 30 к/с все смартфоны, но хуже всего стабилизация работает на Realme. Однако в 1080p 30 к/с с ней всё становится хорошо. Ночью же Realme 12 Pro+ записывает наиболее качественное видео из всех трёх моделей.

По сравнению с Samsung и Redmi у Realme 12 Pro+ есть два преимущества. Это возможность делать портреты даже без включения искусственного боке и возможность лучше фотографировать дальние объекты.

Вывод

Realme 12 Pro+ имеет смысл покупать, если вы любите делать хорошие фото. То есть у него именно основная камера и телевик круче, чем у Galaxy A55 и Redmi Note 13 Pro+.