Realme 15 Pro получит лимитированную версию в стиле «Игры престолов»

По техническим характеристикам изменений не будет. Realme 15 Pro оснащён 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1280×2800, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 6500 нит. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 4, имеет варианты с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и хранилище на 128, 256 или 512 ГБ.

Основная камера — 50 Мп с оптической стабилизацией, есть 50 Мп сверхширокоугольный модуль и 50 Мп фронтальная камера. Аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.