Realme 15 Pro получит лимитированную версию в стиле «Игры престолов»Дизайна пока нет
От стандартного 15 Pro новинка будет отличаться в первую очередь оформлением. Ожидается, помимо дизайна корпуса с элементами из «Игры престолов», изменённый интерфейс, а также фирменная упаковка. Возможно, будут тематические аксессуары в комплекте.
По техническим характеристикам изменений не будет. Realme 15 Pro оснащён 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1280×2800, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 6500 нит. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 4, имеет варианты с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и хранилище на 128, 256 или 512 ГБ.
Основная камера — 50 Мп с оптической стабилизацией, есть 50 Мп сверхширокоугольный модуль и 50 Мп фронтальная камера. Аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.