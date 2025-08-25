Realme 15T показали на живых фотографиях

Realme 15T получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и аккумулятор на 7 000 мА·ч. Камеры включают основную 50 МП + 2 МП на задней панели и 50 МП фронтальную. В телефоне нет телеобъектива или ультраширокого модуля.

Смартфон, вероятно, будет работать на Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0, согласно данным GeekBench. Остальные характеристики и дата официального релиза пока неизвестны.