Realme 15T показали на живых фотографиях

Опубликовано 25 августа 2025, 18:451 мин.
Realme 15T показали на живых фотографияхС большим аккумулятором и мощным процессором
Недавно в сети появились первые фотографии нового смартфона Realme 15T. Ранее устройство с модельным номером RMX5111 засветилось в тесте GeekBench с процессором MediaTek Dimensity 6400 Max и 8 ГБ оперативной памяти.
© Ferra.ru
Свежий снимок показывает вариант с 128 ГБ встроенной памяти, хотя, скорее всего, будут и другие конфигурации.
Realme 15T получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и аккумулятор на 7 000 мА·ч. Камеры включают основную 50 МП + 2 МП на задней панели и 50 МП фронтальную. В телефоне нет телеобъектива или ультраширокого модуля.
Смартфон, вероятно, будет работать на Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0, согласно данным GeekBench. Остальные характеристики и дата официального релиза пока неизвестны.