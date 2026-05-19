Realme 16 5G с «зеркалом» рядом с камерами вышел в России

Realme 16 5G с «зеркалом» рядом с камерами вышел в РоссииУдобно делать селфи на основную камеру
В целом у смартфона две камеры по 50 мегапикселей. Основная — на сенсоре Sony IMX852 с оптической стабилизацией. Фронтальная, кстати, тоже на 50 Мп. Есть встроенный ИИ-редактор, который может улучшить фото в один клик, добавить стиль или освещение.
Аккумулятор здесь на 7000 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка 60 Вт: до 50% за 30 минут, полная зарядка — за 74 минуты. Экран — 6,57 дюйма, AMOLED, частота обновления 120 Гц, яркость до 4200 нит.
Корпус защищён от пыли и воды по стандартам IP66, IP68, IP69 и даже IP69K — выдерживает струи воды под давлением до 80 °C. Процессор — MediaTek Dimensity 6400 Turbo. Работает смартфон на realme UI 7.0.
Версия 8/256 ГБ стоит 32 999 рублей. Цвета: белый и чёрный. До 28 июня при покупке можно добавить смарт-часы realme Watch 5 всего за 1 рубль.