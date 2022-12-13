Realme 9 против 9 Pro — какой выгоднее за свои деньги

Realme 9 против 9 Pro — какой выгоднее за свои деньгиИ какой смартфон мощнее
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live выяснил, какую новую модель смартфона от Realme лучше купить в 2022 году: Realme 9 или 9 Pro.
Фото: DimaViper Live
Ведущий DimaViper Live сравнил по основным характеристикам и в работе два мобильных устройства от Realme. Это Realme 9 Pro и Realme 9.
Сразу же нужно отметить, что версия 9 Pro отличается от обычной поддержкой 5G. В то же время минимальный объём постоянной памяти в обоих случаях составляет 128 ГБ (оперативной - 6 ГБ у простой версии и 8 ГБ у Pro).
На смартфонах стоят разные процессоры. Быстрее из двух моделей запустилась 9 Pro. Всё потому, что Pro-версия оснащена более мощным процессором.
В комплекте с устройствами идут зарядки на 33 Вт. Да и в целом по комплектации смартфоны абсолютно идентичны.
Диагональ экрана у обычного Realme 9 равняется 6,4 дюйма, у Pro - 6,6 дюйма. Кроме того, на 9-ке стоит AMOLED-дисплей, а на 9 Pro - IPS. По частоте обновления экрана лидирует уже 9 Pro: она составляет 120 Гц, тогда как у обычной версии - 90 Гц.
Сканер отпечатков пальцев у Realme 9 встроен в экран, а у Realme 9 Pro находится сбоку.
Что касается процессоров, то на Realme 9 установлен Snapdragon 680, а на 9 Pro - Snapdragon 695. При этом последний процессор намного мощнее первого. Это заметно и по результатам в бенчмарках.
Отличаются друг от друга смартфоны только основными камерами. Это 108 МП на Realme 9 и 64 МП на 9 Pro. Но кто лучше фотографирует на деле? Как оказалось, это 9 Pro. У него меньше заметны пиксели при приближении объектов (то есть изображение само по себе не такое резкое). Фронтальные камеры в обоих случаях имеют 16 МП, но немного чётче картинка выходит на Realme 9.
Что касается автономности, то Realme 9 хватает аж на 2,5 дня. Хотя и Realme 9 Pro в этом плане тоже неплох.
Вывод
По словам ведущего, Realme 9 Pro больше подойдёт для тех, кто любит мобильные игры и ценит высокую производительность. Если говорить о Realme 9, то этот смартфон нужен тем, кому всё равно на процессор, но для кого важны яркий экран, компактность, хорошая автономность.