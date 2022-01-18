Один из самых навороченных бюджетных смартфонов 2022 года — Realme 9i — поступил в продажу

Смартфон Realme 9i работает на процессоре Snapdragon 680. Этот процессор сочетает четыре ядра Cortex-A73 с четырьмя ядрами A53 и представляет собой переиздание хорошо известных бюджетных процессоров Snapdragon 662 и 665, но на техпроцессе 6 нм вместо прежних 11 нм. За счёт этого смартфон будет не склонен к нагреву даже в предельной нагрузке и станет намного экономичнее. На фоне моделей MediaTek этот процессор находится по производительности между Helio G88 и G90T.

Также Realme 9i оснащён 6,6-дюймовым FullHD+ экраном частотой обновления 90 Гц. В экране есть вырез под селфи-камеру на 16 Мп. Тыльные камеры тут представлена тремя датчиками. Основная камера располагает разрешением 50 Мп при размере 1/2.76" и оптике f/1.8. Модель сенсора не уточняется, но, судя по цене смартфона и размеру датчика, перед нами Samsung S5KJN1, который также использовался в Xiaomi Redmi Note 11 и Realme 8i. Вспомогательные камеры представлены датчиками 2 Мп (макро) и 2 Мп (сенсор глубины).