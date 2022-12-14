Realme 9i против Realme 9: в чём различия и какой лучше

Realme 9i против Realme 9: в чём различия и какой лучшеПрочтите перед покупкой
Если вы выбираете между Realme 9 и Realme 9i, то вам точно поможет эта статья. В ней эксперт YouTube-канала DimaViper Live сравнил эти устройства и выяснил, какое из них стоит приобретать в 2022 году.
Фото: DimaViper Live
Смартфоны Realme 9 и Realme 9i кажутся почти близнецами, если судить по названию. Но всё же различия между ними есть, и некоторые из них - довольно значительные.
Прежде всего, это объём памяти. У 9i - 4/128 ГБ, у 9 - 6/128 ГБ. И это в минимальной комплектации.
В коробке вместе с обоими смартфонами идут чехлы. Сам по себе Realme 9 гораздо компактнее и тоньше, чем 9i. Также в комплекте с устройствами идут зарядки мощностью 33 Вт.
Сканер отпечатков пальцев у Realme 9 встроен в экран, а у 9i - в кнопку блокировки.
Работают устройства на одном и том же процессоре. Это Snapdragon 680. Единственное отличие смартфонов друг от друга состоит в объёме оперативной памяти: у 9i - 4 ГБ, у 9 - 6 ГБ. Во всех бенчмарках у этих аппаратов результаты примерно одинаковые. При этом запускается быстрее всё же 9i.
Что касается дисплея, то у Realme 9 он имеет Super AMOLED матрицу, а у 9i - IPS. Поэтому яркость и энергоэффективность экрана будет выше у 9-ки.
Камера на Realme 9 стоит действительно хорошая. Основной объектив имеет разрешение 108 МП, однако процессор у смартфона не особо мощный. У Realme 9i камера уже вполне обычная для недорогого аппарата: основной модуль отличается разрешением 50 МП.
Кроме того, у 9-ки есть широкоугольный модуль в 8 МП, который отсутствует у 9i. Ещё два модуля, которые есть на обоих устройствах - это макро и телефотообъектив по 2 МП. Фронтальные камеры тоже идентичны: по 16 МП.
На деле угол обзора действительно больше на Realme 9. Однако текст при приближении лучше читается, как ни странно, на Realme 9i.
Более резкие и чёткие снимки на фронтальную камеру получаются на Realme 9. Видео вы записывать сможете в обоих случаях при этом только в Full HD 30 к/с. Однако у 9-ки хотя бы присутствует цифровая стабилизация.
Ёмкость аккумулятора в обоих случаях - 5000 мА*ч. Но за счёт технологии Super AMOLED смартфон Realme 9 держит заряд чуть дольше: около двух дней.
Что касается звучания, то в этом плане уже выигрывает Realme 9i, так как на нём установили стерео. У Realme 9 же звук идёт только из нижнего динамика.
Вывод
По мнению ведущего, Realme 9i выглядит интереснее по сравнению с простым Realme 9. Он недорогой, качественный, обладает всеми нужными среднестатистическому пользователю функциями.