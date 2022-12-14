Realme 9i против Realme 9: в чём различия и какой лучше

Смартфоны Realme 9 и Realme 9i кажутся почти близнецами, если судить по названию. Но всё же различия между ними есть, и некоторые из них - довольно значительные.

Прежде всего, это объём памяти. У 9i - 4/128 ГБ, у 9 - 6/128 ГБ. И это в минимальной комплектации.

В коробке вместе с обоими смартфонами идут чехлы. Сам по себе Realme 9 гораздо компактнее и тоньше, чем 9i. Также в комплекте с устройствами идут зарядки мощностью 33 Вт.

Сканер отпечатков пальцев у Realme 9 встроен в экран, а у 9i - в кнопку блокировки.

Работают устройства на одном и том же процессоре. Это Snapdragon 680. Единственное отличие смартфонов друг от друга состоит в объёме оперативной памяти: у 9i - 4 ГБ, у 9 - 6 ГБ. Во всех бенчмарках у этих аппаратов результаты примерно одинаковые. При этом запускается быстрее всё же 9i.

Что касается дисплея, то у Realme 9 он имеет Super AMOLED матрицу, а у 9i - IPS. Поэтому яркость и энергоэффективность экрана будет выше у 9-ки.