Опубликовано 02 октября 2025, 19:451 мин.
Realme анонсировала глобальный запуск смартфона в стиле «Игры престолов»8 октября
Realme анонсировала глобальный запуск Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition. Всё произойдёт 8 октября на Game of Thrones Studio Tour в Северной Ирландии.
© HBO / GAME OF THRONES
Ограниченная версия создана в сотрудничестве с Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Смартфон сочетает начинку Realme 15 Pro (та же производительность, без изменений в железе) с уникальным дизайном, вдохновлённым вселенной Вестероса. Главная особенность — термочувствительная задняя панель, меняющая цвет с чёрного на красный при нагреве.
Дизайн и оформление корпуса, как пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу, рассчитаны на молодую аудиторию по всему миру.
Презентация произойдет на оригинальных съемочных площадках сериала.