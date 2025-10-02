Realme анонсировала глобальный запуск смартфона в стиле «Игры престолов»

Ограниченная версия создана в сотрудничестве с Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Смартфон сочетает начинку Realme 15 Pro (та же производительность, без изменений в железе) с уникальным дизайном, вдохновлённым вселенной Вестероса. Главная особенность — термочувствительная задняя панель, меняющая цвет с чёрного на красный при нагреве.