Realme GT 7 Pro может получить ультразвуковой сканер отпечатков пальцев

По слухам, устройство будет работать на чипсете нового поколения Snapdragon 8 Gen 4, который, как ожидается, будет представлен в октябре. Это позволит GT 7 Pro стать одним из первых смартфонов с этим процессором и напрямую конкурировать с Xiaomi 15 и 15 Pro на китайском рынке.

Инсайдер Digital Chat Station предполагает, что GT 7 Pro будет оснащен внушительным аккумулятором, возможно, емкостью около 6 000 мАч, превосходящим по емкости аккумулятор предшественника в 5 400 мАч.

Кроме того, значительным обновлением станет включение в экран ультразвукового датчика отпечатков пальцев. Телекамера с перископом, ставшая изюминкой серии GT, как ожидается, обеспечит «исключительные возможности зума».