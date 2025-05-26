Производитель отмечает, что рекорд стал возможен благодаря аккумулятору на 7000 мАч и быстрой зарядке 120 Вт. Батарея получила высшую оценку TÜV Rheinland.

Официальный запуск серии GT 7 состоится 27 мая в Париже. В продажу смартфоны поступят на сайте Realme и в розничных магазинах.

Глобальная версия GT 7 работает на процессоре MediaTek Dimensity 9400e, отличается аккумулятором на 7000 мАч (в Китае — 7200 мАч) и поддержкой обратной зарядки. Камеры: основная Sony IMX906, ультраширокоугольный объектив и фронтальная 32 МП с видео 4K 120fps.