Опубликовано 26 мая 2025, 23:151 мин.
Realme GT 7 сутки без перерыва проигрывал фильмы — мировой рекордУстановил рекорд Гиннесса за самое долгое проигрывание фильмов
Новый смартфон Realme GT 7 установил рекорд Гиннесса за самый долгий марафон по просмотру фильмов на телефоне — 24 часа без перерыва. Рекорд зафиксировали 23 мая 2025 года в рамках промо-тура Realme по Европе.
Производитель отмечает, что рекорд стал возможен благодаря аккумулятору на 7000 мАч и быстрой зарядке 120 Вт. Батарея получила высшую оценку TÜV Rheinland.
Официальный запуск серии GT 7 состоится 27 мая в Париже. В продажу смартфоны поступят на сайте Realme и в розничных магазинах.
Глобальная версия GT 7 работает на процессоре MediaTek Dimensity 9400e, отличается аккумулятором на 7000 мАч (в Китае — 7200 мАч) и поддержкой обратной зарядки. Камеры: основная Sony IMX906, ультраширокоугольный объектив и фронтальная 32 МП с видео 4K 120fps.