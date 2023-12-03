Realme GT5 Pro обзаведется USB 3.2 и огромным накопителем на 1 ТБ

Смартфон будет оснащен встроенной памятью объемом до 1 ТБ и интерфейсом USB 3.2, который обещает скорость передачи данных в 10 раз выше, чем USB 2.0. Realme GT5 Pro также будет оснащен 50-мегапиксельной телекамерой Sony IMX890 с перископическим объективом и LTPO AMOLED дисплеем с частотой 144 Гц. Все это добро будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 3.

Этот флагман по предполагаемой цене 500 долларов станет подарком для фанатов бренда.