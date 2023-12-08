Realme GT5 Pro вышел и стал хитом: Snapdragon 8 Gen 3, 144 Гц и 100 Вт зарядка

6,8-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и яркостью 1 200 нит. GT5 Pro также имеет подэкранный сканер отпечатков пальцев и возможность выполнять задачи с помощью жестов.

Под капотом у него находится «самый быстрый в мире» процессор Snapdragon 8 Gen 3. Есть и Geek Performance Panel 2.0, позволяющая тонко настраивать тактовые частоты CPU/GPU и многое другое.

А камера? Тройной блок, включающий 50-Мп сенсор Sony, 8-Мп сверхширокоугольный объектив и 50-Мп телеобъектив. Селфи? Фронтальная камера на 32 Мп.

Аккумулятор емкостью 5 400 мАч с 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядкой. Wi-Fi 7? Конечно.

Realme GT5 Pro относительно доступен: его базовый вариант (12/256 ГБ) продается по цене 3298 юаней (464 доллара), максимальный вариант (16/1024 ГБ) стоит всего 4198 юаней (590 долларов), но ненадолго, цены акционные.