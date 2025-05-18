Realme Neo 7 Turbo получил сертификацию 3C и тизер прозрачной версии

Точные характеристики пока не раскрыты. Однако вице-президент Realme Чейз Сюй намекнул в соцсети Weibo на выпуск прозрачной версии устройства. По слухам, Neo 7 Turbo будет продаваться только в Китае и может оказаться переименованной версией глобального Realme GT 7. Среди конкурентов — iQOO Z10 Turbo Pro и Redmi Turbo 4 Pro.

Realme GT 7, согласно утечкам, получит процессор Dimensity 9400e, аккумулятор на 7000 мАч с зарядкой 120 Вт, экран OLED с яркостью до 6000 нит и тройную камеру с основным сенсором на 50 Мп.