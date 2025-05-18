Realme Neo 7 Turbo получил сертификацию 3C и тизер прозрачной версии

Опубликовано 18 мая 2025, 20:391 мин.
Realme Neo 7 Turbo получил сертификацию 3C и тизер прозрачной версииЖдём демонстрации
Realme подтвердила, что в конце мая представит в Китае новый смартфон Neo 7 Turbo. Это будет самая мощная модель в линейке Neo, стоящая выше Neo 7 с чипом Dimensity 9300+, вышедшего в декабре 2024 года.
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Перед релизом устройство с номером RMX5062 прошло сертификацию в Китае (3C), где указано, что смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт.
Точные характеристики пока не раскрыты. Однако вице-президент Realme Чейз Сюй намекнул в соцсети Weibo на выпуск прозрачной версии устройства. По слухам, Neo 7 Turbo будет продаваться только в Китае и может оказаться переименованной версией глобального Realme GT 7. Среди конкурентов — iQOO Z10 Turbo Pro и Redmi Turbo 4 Pro.
Realme GT 7, согласно утечкам, получит процессор Dimensity 9400e, аккумулятор на 7000 мАч с зарядкой 120 Вт, экран OLED с яркостью до 6000 нит и тройную камеру с основным сенсором на 50 Мп.