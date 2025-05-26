Realme Neo7 Turbo получил аккумулятор на 7200 мАч и быструю зарядку 100 Вт

Опубликовано 26 мая 2025, 17:221 мин.
Realme Neo7 Turbo получил аккумулятор на 7200 мАч и быструю зарядку 100 ВтНовые подробности
Realme представит смартфон Neo7 Turbo 29 мая в Китае. Уже известно, что устройство будет оснащено аккумулятором ёмкостью 7200 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.
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Смартфон будет работать на процессоре Dimensity 9400e — таком же, как у глобальной модели Realme GT 7, которая выйдет 27 мая.
Кроме того, Realme Neo7 Turbo получит основную камеру с разрешением 50 МП и поддержку технологии NFC. Устройство будет доступно в двух цветах и с четырьмя вариантами памяти: 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной, а также 16 ГБ оперативной с такими же вариантами внутреннего накопителя.