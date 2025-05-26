Realme Neo7 Turbo получил аккумулятор на 7200 мАч и быструю зарядку 100 Вт

Кроме того, Realme Neo7 Turbo получит основную камеру с разрешением 50 МП и поддержку технологии NFC. Устройство будет доступно в двух цветах и с четырьмя вариантами памяти: 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной, а также 16 ГБ оперативной с такими же вариантами внутреннего накопителя.