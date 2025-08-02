Realme Note 70T вышел: огромный аккумулятор и прочный корпус за 89 евро

Смартфон оснащён 6,74-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+ (720×1600 пикселей) и частотой обновления до 90 Гц. Яркость экрана достигает 563 нит.

Внутри — чипсет Unisoc T7250, батарея на 6000 мАч и поддержка зарядки мощностью 15 Вт. Объём оперативной памяти — 4 ГБ, но его можно расширить до 12 ГБ. Хранилище — на выбор: 64, 128 или 256 ГБ.

Камеры простые: 5 МП фронтальная и 13 МП основная (сенсор OmniVision). Смартфон работает на Android 15 с фирменной оболочкой Realme UI 5.

Среди других функций: поддержка двух SIM-карт, 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C, сканер отпечатков сбоку и светодиод для уведомлений. Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP54, а также прошло военные тесты MIL-STD-810H.

Realme Note 70T доступен в двух цветах — чёрный (Obsidian Black) и золотистый (Beach Gold).