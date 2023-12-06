Realme объявила цены на смартфоны в период новогодних распродаж

Realme, например, снизила цены на Realme 11 8/256, который теперь стоит 21 999 рублей (скидка 8000 рублей), и Realme C53 6/128, доступный всего за 12 999 рублей (минус 3000 рублей). Серия Realme C55 предлагает неплохие характеристики по еще более низким ценам: вариант 8+256 теперь стоит 15 999 рублей (было 20 999 рублей).

Но это еще не все - и другие продукты экосистемы Realme получили скидки, порой до 40%, до 9 января. Наушники Realme Buds Air 5, которые теперь стоят 6 490 рублей. Планшет Realme Pad, доступным в версиях 4/64 с Wi-Fi по цене 13 990 рублей и 8/128 с Wi-Fi по цене 18 990 рублей.