Realme официально анонсировала конкурента сверхбюджетным смартфонам Xiaomi

Новинку назвали Realme C11. Её представили в Малайзии по цене, как у Redmi 9C — $100. Смартфон Realme оснащён экраном диагональю 6,5 дюйма и разрешением HD+. В дисплее есть каплевидный вырез под фронтальную камеру на 5 Мп. В основной камере установлены сенсоры на 13 Мп и 2 Мп.

В качестве аппаратной основы у Realme C11 выступает процессор MediaTek Helio G35, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Можно расширить память картой MicroSD. Питает устройство аккумулятор на 5000 мАч. Когда Realme C11 появится на других рынках, неизвестно.