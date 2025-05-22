Realme официально показала свой «прозрачный» дизайн смартфона Neo 7 Turbo

Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 9400e, получит плоский экран с разрешением 1.5K и аккумулятор на 7,000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт. Ожидается до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. Смартфон выйдет с Android 15 и оболочкой Realme UI 6.

Основная камера может включать 50 Мп сенсор Sony с оптической стабилизацией, 8 Мп ультраширокий объектив и 50 Мп телефото-камеру. Realme Neo 7 Turbo будет конкурировать на китайском рынке с OnePlus Ace 5 Racing и Redmi Turbo 4 Pro.

Цена ожидается в районе 2,500−3,000 юаней (~340−415 долларов).