Realme официально показала свой «прозрачный» дизайн смартфона Neo 7 Turbo

Опубликовано 22 мая 2025, 22:171 мин.
Realme официально показала свой «прозрачный» дизайн смартфона Neo 7 TurboРелиз скоро
Realme представила дизайн новой версии Neo 7 Turbo в варианте Transparent Gray перед запуском 29 мая в Китае. Особенность модели — прозрачная задняя крышка, через которую видны «внутренности» телефона. Производитель использовал лазерную гравировку и разные текстуры, чтобы создать эффект настоящих деталей, включая катушку NFC и зелёный индикатор около камеры.
© realme
Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 9400e, получит плоский экран с разрешением 1.5K и аккумулятор на 7,000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт. Ожидается до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. Смартфон выйдет с Android 15 и оболочкой Realme UI 6.
Основная камера может включать 50 Мп сенсор Sony с оптической стабилизацией, 8 Мп ультраширокий объектив и 50 Мп телефото-камеру. Realme Neo 7 Turbo будет конкурировать на китайском рынке с OnePlus Ace 5 Racing и Redmi Turbo 4 Pro.
Цена ожидается в районе 2,500−3,000 юаней (~340−415 долларов).