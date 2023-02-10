Realme официально представила смартфон в стиле Coca-Cola

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition имеет те же характеристики, что и обычная версия. Это 6,72-дюймовая ЖК-панель с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Под капотом устройства установлен чипсет Snapdragon 695. Телефон также оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 33 Вт. В системе камер есть 108-мегапиксельный сенсор.

Модель Realme 10 Pro 5G Coca-Cola вышла ограниченным тиражом. Пользовательский интерфейс также настроен так, чтобы отражать бренд Coca-Cola. Имеются даже звуки открывания бутылок для уведомлений.

Realme 10 Pro Coca-Cola Edition 8 ГБ + 128 ГБ оценена в 20 999 рупий (около 18,5 тысячи рублей).