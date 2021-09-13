Realme переиздал два бюджетных смартфона на более мощных процессорах

Основные изменения кроются в процессорах. Так, в realme C25s вместо Mediatek Helio G70 установлен Helio G85. Он почти на 16% производительнее предыдущего. В realme С21Y же установили UNISOC T610 вместо MediaTek Helio G35. Новый процессор даже производительнее в играх, чем старый.

Обе новых модели имеют модуль NFC. realme C25s оснащается самым большим дисплеем в своей ценовой категории — 6,5-дюймовым. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Смартфон может работать в режиме разговора 46 часов. В realme С21Y установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, который позволяет смартфону проработать целый день от одного заряда.

realme C25s доступен в конфигурациях 4+64 и 4+128 ГБ. Цены на него такие — 14 990 и 16 990 рублей. На старте продаж версию 4+128 будут продавать по промоцене 14 990 рублей. realme C21Y доступен в варианте 4+64 ГБ и стоит 11 990 рублей в обычное время, а на старте продаж — 10 990 рублей.