Realme подтвердила 2K 144 Гц, батарею 7000 мА·ч и камеру 200 Мп в GT 8 Pro

В GT 8 Pro его разрешение выросло с 1,5K до 2K, частота обновления поднялась с 120 Гц до 144 Гц, а максимальная яркость увеличилась до 7000 нит (ранее было 6000).

Особое внимание уделено комфорту для глаз. Встроено глобальное DC-диммирование даже на максимальной яркости, есть режим защиты при яркости в 1 нит и специальная поляризационная технология для снижения нагрузки на зрение. Точность передачи цветов теперь настраивается не только программно. Realme также удалось разместить в смартфоне батарею ёмкостью 7000 мА·ч.

Кроме этого, Realme подтвердила и ещё одну флагманскую особенность — перископическую камеру на 200 Мп.