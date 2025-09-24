Realme подтвердила 2K 144 Гц, батарею 7000 мА·ч и камеру 200 Мп в GT 8 Pro

Опубликовано 24 сентября 2025, 18:201 мин.
Realme подтвердила 2K 144 Гц, батарею 7000 мА·ч и камеру 200 Мп в GT 8 ProПромо-материалы
В октябре в Китае состоится презентация Realme GT 8 и GT 8 Pro. На днях компания раскрыла подробности о старшей версии. Главное обновление — экран.
© realme
В GT 8 Pro его разрешение выросло с 1,5K до 2K, частота обновления поднялась с 120 Гц до 144 Гц, а максимальная яркость увеличилась до 7000 нит (ранее было 6000).
Особое внимание уделено комфорту для глаз. Встроено глобальное DC-диммирование даже на максимальной яркости, есть режим защиты при яркости в 1 нит и специальная поляризационная технология для снижения нагрузки на зрение. Точность передачи цветов теперь настраивается не только программно. Realme также удалось разместить в смартфоне батарею ёмкостью 7000 мА·ч.
Кроме этого, Realme подтвердила и ещё одну флагманскую особенность — перископическую камеру на 200 Мп.