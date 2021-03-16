Realme поймали на обмане теста производительности смартфонов

Ранее смартфон Realme GT якобы набрал в AnTuTu более 750 000 баллов. Это устройство построено на процессоре Snapdragon 888. Как утверждают в AnTuTu, Realme добилась столь высокого результата для своего смартфона обманом. Предполагается, что компания просто разогнала процессор.

После расследования команда AnTuTu удалила результаты тестирования Realme GT. Смартфон будет находиться в бане три месяца. Затем он сможет вернуться в базу данных AnTuTu, если Realme перестанет обманывать бенчмарк.

Realme GT 5G считается самым доступным смартфоном на флагманском процессоре Snapdragon 888. Также устройство оснащено оперативной памятью LPDDR5, встроенной памятью типа UFS 3.1 и системой охлаждения из нержавеющей стали VC Boost.

Компания Realme прокомментировала ситуацию: