Realme пока не планирует выпуск складных смартфонов

Опубликовано 30 августа 2025, 19:551 мин.
Realme пока не планирует выпуск складных смартфоновА в сентябре выпустит 20 000 мАч Power Bank
В интервью журналистам заместитель председателя Realme, глава глобального маркетинга и президент китайского подразделения Сюй Ци сообщил, что на данный момент компания не планирует выпускать складные смартфоны. Вместо этого Realme активно расширяет ассортимент аксессуаров, включая зарядные устройства, сумки и наушники.
На недавнем мероприятии было также объявлено, что в сентябре выйдет новый портативный аккумулятор на 20 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Он будет доступен в трёх цветовых вариантах.
Кроме того, в том же месяце планируется релиз смартфонов серии Realme 15, которые позиционируются как «тонкие устройства с акцентом на камеру».