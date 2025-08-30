Realme пока не планирует выпуск складных смартфонов

На недавнем мероприятии было также объявлено, что в сентябре выйдет новый портативный аккумулятор на 20 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Он будет доступен в трёх цветовых вариантах.

Кроме того, в том же месяце планируется релиз смартфонов серии Realme 15, которые позиционируются как «тонкие устройства с акцентом на камеру».