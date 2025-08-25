Realme показала смартфон с аккумулятором на… 15 000 мА·ч

Это не первый эксперимент Realme. Ещё в мае компания представила GT Concept Phone с батареей на 10 000 мА·ч. Там использовалась инновационная кремниевая технология, которая обеспечила высокую плотность энергии (887 Вт·ч/л). Благодаря этому телефон оставался достаточно тонким — всего 8,5 мм, при весе около 200 г.

Можно предположить, что версия с 15 000 мА·ч построена на том же принципе, только с увеличенной ёмкостью.

Пока не ясно, дойдёт ли она до серийного производства.