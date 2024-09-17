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Опубликовано 17 сентября 2024, 07:59
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Realme показала свой первый смартфон с боковой кнопкой для камеры как у iPhone 16

Выглядит... узнаваемо
Компания Realme представила прототип своего первого смартфона с боковой кнопкой для управления камерой, аналогичной той, что есть в iPhone 16.
Realme показала свой первый смартфон с боковой кнопкой для камеры как у iPhone 16
© YouTube

Новая функция Camera Control в смартфонах Apple позволяет более удобно взаимодействовать с камерой и китайские производители, как это часто бывает, быстро перенимают идеи.

Вице-президент Realme опубликовал видео, демонстрирующее прототип устройства с боковой кнопкой. Эта кнопка, расположенная на боковине, дает возможность делать снимки и приближать изображение.

Однако маловероятно, что Realme разработала такую функцию сразу после презентации iPhone 16. Скорее всего, смартфон с этой возможностью был в разработке уже давно.

Информация о появлении кнопки Camera Control в устройствах Apple появилась еще в 2022 году, что дало китайским конкурентам время создать аналог.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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#iPhone 16