Realme показала свой первый смартфон с боковой кнопкой для камеры как у iPhone 16

Новая функция Camera Control в смартфонах Apple позволяет более удобно взаимодействовать с камерой и китайские производители, как это часто бывает, быстро перенимают идеи.

Вице-президент Realme опубликовал видео, демонстрирующее прототип устройства с боковой кнопкой. Эта кнопка, расположенная на боковине, дает возможность делать снимки и приближать изображение.

Однако маловероятно, что Realme разработала такую функцию сразу после презентации iPhone 16. Скорее всего, смартфон с этой возможностью был в разработке уже давно.

Информация о появлении кнопки Camera Control в устройствах Apple появилась еще в 2022 году, что дало китайским конкурентам время создать аналог.