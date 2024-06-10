Realme пообещала технологию зарядки смартфонов за 5 минут: есть прогресс

Путь Realme в области быстрой зарядки начался с 65-ваттного DartCharge в 2021 году, затем технология 150 Вт была применена в GT Neo 3 в 2022 году, а кульминацией стала 240-ваттная зарядка GT Neo 5 в 2023 году. Грядущая технология мощностью 300 Вт позволит телефону достигать 50% заряда менее чем за три минуты.

Однако быстрая зарядка часто сопряжена с такими проблемами, как перегрев, что требует применения передовых решений для охлаждения. Несмотря на эти потенциальные препятствия, стремление Realme к инновациям может существенно повлиять на индустрию смартфонов, пишут СМИ со ссылкой на экспертов отрасли.