Realme пообещала технологию зарядки смартфонов за 5 минут: есть прогресс

Опубликовано 10 июня 2024, 05:15
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Realme пообещала технологию зарядки смартфонов за 5 минут: есть прогрессБыстрая зарядка мощностью 300 Вт
Realme представила технологию быстрой зарядки мощностью 300 Вт. По словам Фрэнсиса Вонга, руководителя отдела маркетинга Realme Global, эта новая разработка обещает полностью зарядить смартфон всего за пять минут.
Путь Realme в области быстрой зарядки начался с 65-ваттного DartCharge в 2021 году, затем технология 150 Вт была применена в GT Neo 3 в 2022 году, а кульминацией стала 240-ваттная зарядка GT Neo 5 в 2023 году. Грядущая технология мощностью 300 Вт позволит телефону достигать 50% заряда менее чем за три минуты.
Однако быстрая зарядка часто сопряжена с такими проблемами, как перегрев, что требует применения передовых решений для охлаждения. Несмотря на эти потенциальные препятствия, стремление Realme к инновациям может существенно повлиять на индустрию смартфонов, пишут СМИ со ссылкой на экспертов отрасли.