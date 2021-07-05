Realme представила два современных кнопочных телефона

Модель DIZO Star 300 получила 1,77-дюймовый дисплей и батарею на 2550 мАч. У DIZO Star 500 установлены 2,8-дюймовый экран и аккумулятор ёмкостью 1900 мАч. Оба телефона поддерживают 5-Вт зарядку.

У обоих моделей стоят 0,3-Мп камера и вспышка. Телефоны поддерживают работу в сетях 2G и оснащены двухсимочным слотом. Можно расширить память до 64 ГБ картой microSD. Также имеются 3,5-мм разъём и порт microUSB.

DIZO Star 300 в Индии оценили в 1299 рупий (примерно столько же в рублях), а Star 500 — в 1799 рупий.