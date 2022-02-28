Realme представила самую быструю зарядку для смартфонов в мире

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Realme представила самую быструю зарядку для смартфонов в миреМощностью до 200 Вт
Realme в рамках выставки MWC представила новую технологию зарядки, которая обеспечивает скорость от 100 до 200 Вт. Компания также сообщила, что вскоре выпустит первый смартфон с поддержкой новинки UltraDart (UDCA).— Realme GT Neo3. Он будет поддерживать мощность 150 Вт.
Существующие телефоны, которые используют старую версию Dart, поддерживают мощность от 18 до 65 Вт. Лучшие из них можно полностью зарядить за 35 минут. UltraDart будет работать ещё быстрее. Кроме того, технология имеет дополнительные функции для обеспечения безопасности и долговечности батареи.
ПО гарантирует, что температура батареи останется ниже 43°C во время зарядки, даже если пользователь при этом играет или смотрит видео на смартфоне.
Стоит отметить, что сам телефон Realme GT Neo3 сегодня не был анонсирован. Помимо него, мы ожидаем увидеть флагман мощностью 200 Вт, а также более доступные модели мощностью 100 Вт.
Источник: GSMArena