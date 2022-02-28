Realme представила свой «самый премиальный» флагман

Одна из «фишек» смартфона — его дизайн. GT2 Pro является первым телефоном, изготовленным из «полимера на биологической основе», который, по утверждению Realme, снижает выбросы углерода на 35,5% во время производства.

В системе камер установлен основной 50-мегапиксельный датчик IMX766, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп, ультрамакрокамера с 40-кратным объективом.

GT2 Pro оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 1, а также до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Экран представляет собой OLED-панель разрешением 1440p с частотой 1–120 Гц. Есть батарея ёмкостью 5000 мАч, которая поддерживает зарядку мощностью 65 Вт, но, к сожалению, беспроводной зарядки по-прежнему нет.

Цены на Realme GT2 Pro начинаются с 649 евро в Европе.