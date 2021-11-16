Realme представила в России бюджетные смартфоны narzo 50A и 50i

В линейке будет две модели — narzo 50A и narzo 50i. Первая получила процессор MediaTek Helio G85, который обеспечивает смартфону больше 200 000 баллов в тесте производительности AnTuTu. Также в аппарате установлен аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Он обеспечивает до 27 часов при просмотре видео на YouTube и до восьми часов в играх.

narzo 50A оснащается 6,5-дюймовым экраном яркостью до 580 нит. Для фотосъёмки предусмотрена камера разрешением 50 Мп, а также объективы для макросъёмки и съёмки портретов.