Realme представила в России бюджетные смартфоны narzo 50A и 50i

Realme представила в России бюджетные смартфоны narzo 50A и 50iОдин стоит дешевле 9000 рублей
В линейке будет две модели — narzo 50A и narzo 50i. Первая получила процессор MediaTek Helio G85, который обеспечивает смартфону больше 200 000 баллов в тесте производительности AnTuTu. Также в аппарате установлен аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Он обеспечивает до 27 часов при просмотре видео на YouTube и до восьми часов в играх.
narzo 50A оснащается 6,5-дюймовым экраном яркостью до 580 нит. Для фотосъёмки предусмотрена камера разрешением 50 Мп, а также объективы для макросъёмки и съёмки портретов.
Модель narzo 50i получила аккумулятор ёмкостью 5000 мАч — может работать до 23 часов воспроизведения видео на YouTube. Экран здесь имеет диагональ 6,5 дюйма. Смартфон оснащён задней и фронтальной камерами по 8 и 5 Мп соответственно. В качестве процессора тут выступает Unisoc SC9863.
Realme narzo 50A стоит 16 990 рублей за версию 4 ГБ + 128 ГБ. Realme narzo 50i доступен за 10 990 рублей (4 ГБ+ 64 ГБ) на Tmall и за 8990 рублей (2 ГБ+ 32 ГБ) на Ozon.