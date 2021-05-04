Realme представила включающийся при движении ночник

Ночник Realme Motion Activated Night Light получил форму пончика. У него есть инфракрасный датчик движения и фотосенсор, которые помогают лампе включаться, когда человеку нужно пройти куда-то в темноте.

Ночник излучает тёплый свет цветовой температурой 2800K. Он не мерцает, и Realme утверждает, что не излучает вредного синего света. Есть два режима яркости. Датчик движения срабатывает, когда пользователь находится на максимальном расстоянии до 6 метров. Ночник можно прикрепить к любой поверхности.

Realme Motion Activated Night Light использует три батареи AAA. Также в нём применяются новые батареи Realme, которые могут работать до года. Ночник оценили в $24.