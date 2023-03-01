Realme представила заряжающийся за 9 минут смартфон

Для подзарядки Realme GT3 до 20% потребуется 80 секунд, сообщается компания. А для того, чтобы полностью зарядить аккумулятор емкостью 4600 мАч, необходимо всего 9 минут и 30 секунд, для этого в комплект устройства входит ультрабыстрый зарядный кабель на 12A.

GT3 получил жидкостную систему охлаждения VC в сочетании с графеновой пластиной, которая покрывает 61,5% аккумулятора и обеспечивает эффективный отвод тепла. Согласно внутренним лабораторным испытаниям, емкость батареи Realme GT3 остается на 80%, даже после более чем 1600 циклов зарядки на мощности 240 Вт.