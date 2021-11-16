Realme привезла в Россию флагманский смартфон GT Neo2

Дизайн Realme GT Neo2 разрабатывала собственная студия компании. Смартфон выйдет в трёх цветах — зелёном, синем и чёрном.

В качестве аппаратной основы устройства выступает 7-нм процессор Snapdragon 870 5G. У смартфона есть система охлаждения, которая обеспечит стабильную работу во время игр. Имеется режим GT Mode 2.0 для оптимизации игрового процесса за счёт повышения производительности процессора и частоты дискретизации касания.

Аппарат получил 6,62-дюймовый AMOLED-экран частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1300 нит и частотой дискретизации касания 600 Гц. Система его камер включает в себя основной датчик изображения на 64 Мп. Для селфи предусмотрен 16-Мп фронтальный модуль.