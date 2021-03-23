Realme привезла в Россию новые сверхдешёвые смартфоны
Realme C21 оценён в 9990 рублей, а Realme C20 — в 8990 рублей. Последний смартфон будет эксклюзивно доступен в онлайн- и розничных магазинах «МегаФон».
Realme C20 получил 6,5-дюймовый экран, батарею ёмкостью 5000 мАч, NFC, процессор Helio G35, AI-камеру на 8 Мп. У смартфона есть поддержка реверсивной зарядки. Производитель утверждает, что Realme C20 может работать до 43 дней в режиме ожидания, до 92,3 часа в режиме воспроизведения музыки, 23 часа — при просмотре фильмов и 43 часа — в режиме разговора.
У Realme C21 тоже есть аккумулятор на 5 000 мАч, тройная AI-камера, 6,5-дюймовый экран с каплевидным вырезом, восьмиядерный процессор, NFC-чип и сканер отпечатков пальцев. Камера представлена датчиками на 13, 2 и 2 Мп. Смартфон получил 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной.
Стоит отметить, что указанная выше цена действует на Realme C21 до 19 апреля. После этого она составит 11 990 рублей.