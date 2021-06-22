Realme привезла в Россию свой самый доступный смартфон с поддержкой 5G

Realme 8 5G оснащён 90-Гц экраном диагональю 6,5 дюйма и разрешением 1080 x 2400 пикселей. Работает аппарат на базе процессора MediaTek Dimensity 700 5G. У смартфона есть тройная камера с датчиками на 48 Мп и 2 Мп. Во фронталке можно найти сенсор на 16 Мп.

Устройство питает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю 18-Вт зарядку. Смартфон должен работать до 31 часа в режиме разговора. Главной же особенностью Realme 8 5G стала, собственно, поддержка работы в сетях пятого поколения. В России они пока не получили массового распространения, но есть зоны, в которых можно протестировать аппарат.

Наиболее важно то, что Realme 8 5G предлагается в России по цене 19 990 рублей. По акции смартфон будет стоить 16 990 рублей.