Realme привезёт в Россию «дизайнерский» смартфон GT Master Edition в корпусе «под чемодан»

Российский запуск смартфона состоится 5 октября. Realme отмечает, что GT Master Edition станет первым в официальной российской рознице устройством на процессоре Qualcomm Snapdragon 778G 5G.

В создании смартфона участвовал известный промышленный дизайнер Наото Фукасава. Он получил премию iF Design Award.

Аппарат оснащён Super AMOLED экраном диагональю 6,43 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Смартфон питает аккумулятор ёмкостью 4300 мАч. Поддерживается 65-Вт зарядка. В основной камере устройства установлен главный датчик изображения разрешением 64 Мп. Также есть ультраширик на 8 Мп и макрокамера на 2 Мп.