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Realme привезёт в Россию «дизайнерский» смартфон GT Master Edition в корпусе «под чемодан»Ждём презентацию
Realme сообщила, что представит в России смартфон Realme GT Master Edition. Сама компания говорит, что корпус устройства был вдохновлён чемоданом.
Российский запуск смартфона состоится 5 октября. Realme отмечает, что GT Master Edition станет первым в официальной российской рознице устройством на процессоре Qualcomm Snapdragon 778G 5G.
В создании смартфона участвовал известный промышленный дизайнер Наото Фукасава. Он получил премию iF Design Award.
Аппарат оснащён Super AMOLED экраном диагональю 6,43 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Смартфон питает аккумулятор ёмкостью 4300 мАч. Поддерживается 65-Вт зарядка. В основной камере устройства установлен главный датчик изображения разрешением 64 Мп. Также есть ультраширик на 8 Мп и макрокамера на 2 Мп.