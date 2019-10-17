Realme привезёт в Россию мощный бюджетник с 5000 мАч и NFC

Первая модель работает на процессоре Snapdragon 665. Экран устройства — 6,5-дюймовый, занимает 89% площади передней панели. Имеет маленький каплевидный вырез для фронтальной камеры. В пресс-релизе компании сказано, что российская версия смартфона получила модуль NFC.

Аппарат оснащён четверной камерой: один датчик на 12 Мп, второй на 8 Мп (ультраширокоугольный), а третий и четвёртый — на 2 Мп. «Фронталка» устройства 13-мегапиксельная. Realme 5 имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

Модель Realme 5 Pro основана на платформе Snapdragon 712, имеет четыре датчика изображения в основной камере — на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Оснащена технологией быстрой зарядки.

В России новые смартфоны Realme представит 23 октября. Тогда же станут известны цены.