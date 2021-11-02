Realme привёз в Россию новый смартфон среднего класса с мощным процессором и 50 Мп-камерой

Смартфон оснащён 6,6-дюймовым экраном яркостью 600 нит, который отличается частотой обновления 120 Гц, а значит будет довольно плавным в работе. В качестве аппаратной основы Realme 8i выступает процессор Mediatek Helio G96, который предлагает отличную производительность для среднего сегмента. Чипсет Realme разрабатывала совместно с Mediatek. Realme 8i можно использовать для игр.

У смартфона есть многомодульная камера с главным датчиком изображения на 50 Мп и дополнительными на 2 Мп. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 18-Вт зарядки.

Версия Realme 8i с 4 ГБ + 64 ГБ будет стоить 18 990 рублей, а с 4 ГБ + 128 ГБ — 20 990. По акции смартфоны будут стоить 15 990 и 17 990 рублей.