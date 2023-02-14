Realme прокомментировала блокировку смартфонов в России

Ни о какой блокировке устройств Realme в России речи не идёт. На рынке страны официально представлены сертифицированные устройства бренда, на которые распространяется полная сервисная поддержка. В случае возникновения вопросов, касающихся функционирования устройств, предназначенных для других рынков, пользователи могут обратиться в российскую сервисную поддержку, где потребуется предоставить сам смартфон, чек на покупку, IMEI и ряд других данных