Realme прокомментировала блокировку смартфонов в России

17:53, 14 февраля 2023
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Realme прокомментировала блокировку смартфонов в РоссииГоворят, всё в порядке
Сегодня журналисты сообщили, что в купленных в Китае смартфонах Realme 10 Pro+ блокируется возможность звонков в других регионах. Компания официально прокомментировала ситуацию.
Фото: Realme
Ни о какой блокировке устройств Realme в России речи не идёт. На рынке страны официально представлены сертифицированные устройства бренда, на которые распространяется полная сервисная поддержка. В случае возникновения вопросов, касающихся функционирования устройств, предназначенных для других рынков, пользователи могут обратиться в российскую сервисную поддержку, где потребуется предоставить сам смартфон, чек на покупку, IMEI и ряд других данных
Пресс-служба Realme
Если вы столкнулись с региональными ограничениями, вы можете обратиться в официальный сервисный центр Realme.