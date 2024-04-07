Realme раскрыла детали о GT Neo6 SE: Snapdragon 7+ Gen 3 и быстрая зарядка

Realme также не изменяет своим привычкам. Ожидается, что телефон будет поддерживать 100 Вт зарядку.

Хотя точная цена остается под вопросом, предположения говорят о том, что GT Neo6 SE будет предлагать «демократичную» цену за свои возможности. Ожидается, что телефон появится на рынке в ближайшее время.