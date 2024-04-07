Realme раскрыла детали о GT Neo6 SE: Snapdragon 7+ Gen 3 и быстрая зарядка

Опубликовано 07 апреля 2024, 18:00
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Realme раскрыла детали о GT Neo6 SE: Snapdragon 7+ Gen 3 и быстрая зарядкаИ всего 191 грамм
Realme готовится к выпуску смартфона Realme GT Neo6 SE, который может похвастаться своими характеристиками. Именно часть из них компания недавно раскрыла.
© Realme
В GT Neo6 SE компания добилась рекордной пиковой яркостью в 6000 нит локально и максимальной глобальной яркостью в 1600 нит. Это обеспечит видимость даже в самых солнечных условиях. Под капотом GT Neo6 SE установлен процессор Snapdragon 7+ Gen 3
Realme также не изменяет своим привычкам. Ожидается, что телефон будет поддерживать 100 Вт зарядку.
Хотя точная цена остается под вопросом, предположения говорят о том, что GT Neo6 SE будет предлагать «демократичную» цену за свои возможности. Ожидается, что телефон появится на рынке в ближайшее время.