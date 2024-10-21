Realme раскрыли дорожную карту обновлений до Realme UI 6.0

Опубликовано 21 октября 2024, 12:451 мин.
Realme раскрыли дорожную карту обновлений до Realme UI 6.0Бета-тесты скоро
Realme подтвердила, что ожидаемая Realme UI 6.0 будет официально представлена скоро. Кангада Лео, менеджер по продукту Realme UI, сообщил, что набор на внутреннее бета-тестирование начнется в ближайшее время, тестирование запланировано на 21 октября.
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Также была раскрыта дорожная карта развертывания Realme UI 6.0 в Китае. Первый этап начнется в ноябре для серии GT, затем последует серия номерных телефонов в декабре. Третья партия для старых моделей будет запущена в первом квартале 2025 года. Примечательно, что Realme GT7 Pro станет первым устройством с Realme UI 6.0, но оно будет представлено позже в этом месяце.
Realme UI 6.0 обещает значительные улучшения, включая новый дизайн значков и улучшенный опыт работы с плавающими окнами.
Ожидается, что в ближайшие дни будут опубликованы дополнительные детали о Realme UI 6.0.