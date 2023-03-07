16:42, 07 марта 2023
1 мин.
Realme распродаёт технику со скидками до 50% в «М.Видео» и «Эльдорадо»До 20 марта
Realme объявила неделю бренда в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Скидки достигают 50%.
Фото: Realme
Акция продлится до 20 марта 2023 года.
Например, Realme 10 Pro+ на 256 ГБ можно купить за 36 999 рублей вместо 39 999. Он работает на процессоре Mediatek Dimensity 1080. В основной системе камер тут есть 108-Мп датчик. Смартфон поддерживает 67-Вт зарядку для аккумулятора ёмкостью 5000 мАч.
Один из самых дешёвых вариантов — Realme C35 на 64 ГБ можно купить за 9 999 рублей (вместо 17 999). Также в распродаже участвуют телевизоры и планшеты. Так, 55-дюймовый Realme TV 55 стоит 47 999 рублей вместо 59 999. Посмотреть все акционные товары и условия акции можно по ссылке.