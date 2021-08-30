Realme скопирует у Xiaomi серию Redmi Note

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Сегодня в 13:05
Realme скопирует у Xiaomi серию Redmi NoteЖдём Realme Note
Серия Redmi Note довольно популярна у компании Xiaomi. Линейка Realme с цифровыми обозначениями была её главным конкурентом в течение последних нескольких лет. Похоже, это может измениться, так как Realme намерена выпустить серию Realme Note.
Как отмечают зарубежные источники, Realme в целом копирует подход Xiaomi. Так, компания готовится к выпуску большого количества недорогих моделей.
Сообщается, что бренд может представить серию Realme Note 9, которая будет включать в себя модели Realme Note 9 и Realme Note 9 Prime. К сожалению, об этих устройствах, кроме их названий, ничего не известно.
Стоит отметить, что весь брендинг грядущих бюджетных смартфонов Realme идентичен брендингу продуктов от Xiaomi. Это говорит о том, что Realme хочет ещё более жестко конкурировать со своим «противником».