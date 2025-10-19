Телефоны
Realme UI 7 на базе Android 16 начнёт выходить с ноября

Realme GT 8 получит первым
Realme официально подтвердила, что новая версия интерфейса Realme UI 7, основанная на Android 16, начнёт распространяться с ноября. Первые пользователи — владельцы Realme GT 8.
© Realme

В Китае стабильная версия Realme UI 7 выйдет потом на GT 7 Pro, GT 7, GT 5 Pro, Neo 7 Turbo и GT Neo 6. В декабре обновление доберётся до моделей GT 5 240W, Neo 7x, Realme 14 Pro и 14 Pro+. К январю 2026 года список расширится: GT Neo 5 240W, GT Neo 5 SE, Realme 15 серия, Realme 13 Pro, 12 Pro, а также линейки V70 и V60. Распространение будет происходить поэтапно в зависимости от модели и региона.

Основные новшества Realme UI 7:

  • Новый «прозрачный» дизайн.

  • Frame Tracking для стабильной производительности в нагруженных сценариях.

  • Flow Accelerator, что «повышает отзывчивость интерфейса».

  • Домашний экран будет поддерживать изменяемые размеры иконок и режим Smart Window с до 12 открытых окон.

  • Динамические обои под цветовую тему Realme GT 8, переработанный центр управления.

