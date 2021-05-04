Realme ухудшила характеристики прошлогоднего бюджетного смартфона

Если у модели Realme C11 2020 был процессор MediaTek Helio G35, то у обновлённой модели установлен Unisoc SC9863A. Кроме того, у прошлогоднего смартфона была основная камера на 13 Мп. У Realme C11 2021 стоит 8-Мп датчик.

Ещё у новинки есть модуль NFC для бесконтактной оплаты. Смартфон теперь работает под управлением облегчённой операционной системы Android Go. Раньше была обычная Android.

В остальном характеристики те же: 6,5-дюймовый экран, фронтальная камера на 5 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

Realme C11 2021 стоит около 8,5 тысячи рублей. На Tmall с 7 по 11 мая его можно будет купить со скидкой за 6990 рублей. Стоит отметить, что несмотря на ухудшение характеристик, цена обновлённой модели почти не изменилась по сравнению с прошлогодней.