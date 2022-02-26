Realme выдала видеозапись за настоящую игру на смартфоне в рекламном ролике

Нужно перемотать ролик на 10:15. Там можно увидеть, как парень держит в руках смартфон Realme и якобы играет на нём. Однако в какой-то момент появляется интерфейс видеоплеера. Становится ясно, что это не игровой процесс на самом деле, а просто на смартфоне запустили ролик.