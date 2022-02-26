Realme выдала видеозапись за настоящую игру на смартфоне в рекламном ролике

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Realme выдала видеозапись за настоящую игру на смартфоне в рекламном роликеЗачем — непонятно
На днях компания Realme официально представила смартфон Narzo 50. Был показан рекламный ролик, в котором продемонстрировали геймплей на этом устройстве. На одном моменте отчётливо видно, что это на самом деле никакой не геймплей, а видео с YouTube.
Нужно перемотать ролик на 10:15. Там можно увидеть, как парень держит в руках смартфон Realme и якобы играет на нём. Однако в какой-то момент появляется интерфейс видеоплеера. Становится ясно, что это не игровой процесс на самом деле, а просто на смартфоне запустили ролик.
Зачем Realme решила пойти на обман, неясно.
Напомним, Realme Narzo 50 построен на процессоре MediaTek Helio G96, оснащён экраном диагональю 6,6 дюйма разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.
Источник: PlayGround