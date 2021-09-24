Realme выпустила бюджетные смартфоны с 6000 мАч и 50 Мп-камерой

Наиболее мощный вариант среди них — модель Narzo 50A. Она оснащается процессором MediaTek Helio G85, который оптимизирован под игры. Смартфон также получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и поддержку 18-Вт быстрой зарядки. Устройство также имеет сканер отпечатков пальцев сзади и поддерживает слот для карт памяти microSD.

Кроме того, Narzo 50A оснащён 6,5-дюймовым дисплеем яркостью 400 нит, тройной камерой, которая включает в себя 50-мегапиксельный датчик, 2-мегапиксельный портретный объектив и 2-мегапиксельный макросенсор. На передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера.

Всё, что рассказала компания о модели Narzo 50i, это: наличие восьмиядерного процессора, 2 ГБ оперативной памяти, батарея на 5000 мАч и 8-Мп камера сзади.

Цены на Narzo 50A начинаются со $155, а на Narzo 50i — со $100.